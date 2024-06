A recente inundação no Rio Grande do Sul revelou a urgência de atualizações no sistema de proteção contra cheias da Região Metropolitana. Imagens captadas no dia 22 de maio mostram como as estruturas de Canoas e São Leopoldo não foram capazes de conter a inundação, e a extensão que a água alcançou, submergindo bairros inteiros. Mudanças necessárias incluem o aumento da altura dos diques e a modernização das casas de bombas.