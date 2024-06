Em 35 anos de história, quem caminha pelas ruas do Centro Histórico costuma cruzar pelo carrinho de churros mais tradicional de Porto Alegre. Mas, no último mês, as mesmas ruas que garantiam o vem e vai dos pedestres que tornavam-se clientes, viraram pequenas afluentes do Guaíba que avançou pela Capital. Foram 41 dias sem trabalhar, mas, nesta segunda-feira (10), o Churros do Tio Jora voltou.