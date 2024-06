Uma manutenção emergencial parou o funcionamento da Estação de Bombeamento de Água Pluvial (Ebap) 5, que atende a região do bairro Humaitá e Vila Farrapos, na zona norte de Porto Alegre, na manhã desta quarta-feira (5). A casa fica na Rua Voluntários da Pátria, número 5.780, e voltou a funcionar por volta das 13h. No mesmo horário, retomou à operação a casa de bombas 3, que fica na Avenida São Pedro, no bairro São Geraldo, e que também apresentou problemas pela manhã.