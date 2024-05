Em entrevista coletiva da prefeitura de Porto Alegre nesta segunda-feira (13), o diretor-geral do Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae), Maurício Loss, anunciou o acordo envolvendo isenções de pagamento de água para as áreas da Capital atingidas pela cheia. Junto dele, estavam o prefeito Sebastião Melo e o procurador-geral de Justiça do Ministério Público do Rio Grande do Sul (MP-RS), Alexandre Saltz.