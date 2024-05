Pesquisadores do Instituto de Pesquisas Hidráulicas (IPH) da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) realizaram nesta quinta-feira (16) mais uma série de análises da água que inundou Porto Alegre e a Região Metropolitana nas últimas semanas. A coleta de amostras servirá para estudar os possíveis impactos em relação a doenças e poluição a partir da vinda de lixo e sedimentos para áreas residenciais.