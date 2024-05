Ian de Medeiros, 33 anos, é mecânico náutico e morador da zona norte de Porto Alegre. Com a enchente que alagou a cidade, ele resolveu ajudar como voluntário nos resgates. Primeiro, entrou na água com um barco. Depois, acabou montando, junto com o pai e outros voluntários, uma oficina para as embarcações que saíam e chegavam no viaduto Eduardo Utzig, na Rua Dom Pedro II com a Avenida Benjamin Constant, ponto de referência para resgates nos bairros Navegantes, São Geraldo, Humaitá.