Quem circula pela Avenida Ipiranga, muito provavelmente já se surpreendeu com o nível elevado do Arroio Dilúvio, assim como com o alagamento que toma conta da Avenida Érico Veríssimo, em frente ao Teatro Renascença. Mas bem perto disso tudo, está uma comunidade devastada pela enchente nesta terça-feira (7): o Território Ilhota, na região central de Porto Alegre.