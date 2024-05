Com o recuo do nível do Guaíba, a enchente que tomava as ruas do bairro Cidade Baixa, na região central de Porto Alegre, escoou e deixou para trás uma camada de lama sobre as calçadas. Mesmo com a fina chuva que caiu ao longo da tarde desta quinta-feira (16), moradores e comerciantes iniciaram a limpeza das casas e estabelecimentos comerciais.