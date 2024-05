As feiras de Porto Alegre sentem os efeitos das fortes chuvas das últimas semanas. Já há falta e queda na qualidade das chamadas folhosas, como alface, rúcula e espinafre, e também existe a perspectiva de elevação nos preços desses produtos. De acordo com o comerciante Daniel Mahl, que atua no Mercadão do Produtor, organizado pela prefeitura na Rua Doutor Júlio Bocaccio — quase na esquina com a Avenida Bento Gonçalves — os fatores climáticos têm relação direta com a redução do tamanho das hortaliças.