Pelo menos 845 mil imóveis abastecidos pela Corsan estão sem água em 53 municípios do Rio Grande do Sul. De acordo com o boletim do Centro de Operações Integradas (COI), emitido às 15h30min deste domingo (5), 78 caminhões-pipa são empregados para mitigar impactos a pelo menos 120 mil imóveis. A prioridade é para hospitais, postos de saúde e também abrigos para onde pessoas resgatadas estão sendo levadas em diversas cidades.