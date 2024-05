Na última semana, em meio à enchente vivida no Rio Grande do Sul, uma questão chamou atenção de Amanda Santos e Bruna Rabello, que estavam auxiliando com doações: como estão sendo lavadas as roupas nos abrigos? Foi a partir desta pergunta que as amigas, que se conhecem desde a infância, resolveram lançar a iniciativa de uma lavanderia solidária na zona sul de Porto Alegre.