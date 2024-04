Além das 10 pessoas que morreram no incêndio que atingiu na madrugada desta sexta-feira (26) a pousada Garoa, no bairro Floresta, em Porto Alegre, outras 15 ficaram feridas. Conforme o boletim da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), pelo menos duas delas seguiam com estado de saúde considerado grave no início da noite desta sexta.