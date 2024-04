A situação é a mesma desde 2020: a passarela da Rua Arvoredo, na Lomba do Pinheiro, sob o Arroio Taquara, em Porto Alegre, segue em condições precárias. Os pedidos de reparo dos moradores do bairro já foram publicados quatro vezes no Diário Gaúcho, duas em 2020, uma em 2021 e uma em 2022. Após isso, o local chegou a ser interditado pela prefeitura. Como nenhuma medida para melhoria foi tomada, e a passarela é um atalho que, segundo os moradores, encurta um trajeto de cerca de dois quilômetros, a comunidade voltou a utilizar a passagem.