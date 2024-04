O prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo, afirmou que a prefeitura vai promover a vistoria das demais pousadas com vagas contratadas pelo Executivo após incêndio em um dos locais, que resultou na morte de 10 pessoas. Além desse movimento, também determinou instauração de inquérito para investigar todo o contrato com a empresa responsável pela pousada que pegou fogo na madrugada desta sexta-feira (26). O anúncio foi feito em coletiva realizada no Centro Administrativo Municipal de Porto Alegre, no fim da tarde desta sexta-feira (26).