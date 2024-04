Um incêndio iniciado na tarde de quarta-feira (3), às margens da RS-118, causou lentidão no trecho de Alvorada, na Região Metropolitana. Uma nuvem de fumaça chamou a atenção de motoristas. O Corpo de Bombeiros de Alvorada, que foi acionado por volta das 15h18min, seguiu combatendo as chamas nesta quinta-feira (4). O trabalho de rescaldo — ou seja, combate a pequenos focos de fogo — começou no início da manhã e foi concluído às 9h10min.