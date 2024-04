Foram alterados, nesta terça-feira (16), os CEPs da Avenida Cristóvão Colombo. As mudanças afetam sete bairros de Porto Alegre nas áreas que são cortadas pela via. Tiveram mudanças no código postal os imóveis do Independência, Floresta, Moinhos de Vento, São João, Auxiliadora, Higienópolis e Passo d'Areia.