A Delegacia de Delitos de Trânsito analisa as imagens de uma câmera de segurança que mostra o momento em que dois soldados do Exército são atropelados por um carro na Aavenida Marquês do Pombal, no bairro Floresta, em Porto Alegre na manhã da última terça-feira (19). Um dos soldados segue hospitalizado e o outro teve apenas ferimentos leves. O motorista fugiu do local.