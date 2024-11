Transportadora com sede em Lajeado, no Vale do Taquari, a Tomasi Logística está investindo R$ 10 milhões em uma nova operação em Itapecerica da Serra, na região metropolitana de São Paulo. A construção já foi iniciada, diz o diretor Diego Tomasi, que também é vice-presidente do Sindicato das Empresas de Transporte de Cargas do Rio Grande do Sul (Setcergs).