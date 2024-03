Evento já incorporado ao calendário dos porto-alegrenses nas homenagens ao aniversário da Capital, o Pedal das Chaminés ocorreu na manhã ensolarada deste domingo (24). A programação começou às 8h, com a largada do passeio às 9h no Shopping Total, percorrendo um trajeto até a Usina do Gasômetro e retornando. Mais de 300 ciclistas participaram do evento gratuito.