O laudo de um engenheiro contratado pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social para avaliar a sede do Conselho Tutelar da Microrregião 4, no bairro Partenon, na zona leste de Porto Alegre, determinou, nesta quarta-feira (20), que o espaço permaneça parcialmente interditado. A avaliação do profissional aponta, entre outros aspectos, problemas na fiação da estrutura e rachaduras nas paredes. O local está fechado para atividades desde sexta-feira (15).