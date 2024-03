A Escola de Educação Infantil (Emei) Raio de Sol é mais uma obra para ser listada, daqui para frente, entre as concluídas na série Retratos do Desperdício. A prefeitura de Gravataí inaugura oficialmente nesta quarta-feira (6), às 17h, a instituição de ensino localizada na Rua Angélica Apolo, 515, no bairro São Vicente. A creche está em funcionamento desde o dia 22 de fevereiro, quando começou o ano letivo. A boa notícia é que, com a entrega desta escola, Gravataí encerra as obras que eram, em 2019, quando a série de reportagens iniciou, canteiros abandonados.