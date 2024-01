Há anos a Rua da Represa, no bairro Coronel Aparício Borges, na zona leste de Porto Alegre, é um lugar que demanda atenção, tanto dos moradores quanto da prefeitura. Novamente, a região sofreu com recentes eventos climáticos. Desta vez, um talude cedeu próximo da casa onde mora a vigilante Adriele Oliveira, 33 anos, com o marido e os três filhos. A situação ocorreu durante as chuvas no mês de dezembro em 2023.