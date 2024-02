Moradores de Cachoeirinha, na Região Metropolitana, realizam ao menos dois protestos na manhã desta segunda-feira (22) para cobrar que o fornecimento de luz seja normalizado. Eles ocorrem em pontos próximos um do outro: na Rua Dr. Mário da Costa Pereira, esquina com a Travessa da Ponte; e na Rua Dona Isaura com a Dorival Cândido Luz de Oliveira, ambos no bairro Granja Esperança.