O prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo, reuniu-se nesta terça-feira (19) com a alta cúpula da CEEE Equatorial para cobrar providências após quedas de energia elétrica afetarem o abastecimento de água na cidade. O encontro durou pouco mais de uma hora e contou com a participação da direção do Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae).