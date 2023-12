A notícia do fechamento do BIG da Avenida Sertório, um dos mais expressivos estabelecimentos comerciais da zona norte de Porto Alegre, já mexe com a rotina dos moradores das imediações. As atividades no hipermercado inaugurado em 1990 serão encerradas até o final de janeiro de 2024. Os clientes, parte deles demonstrando saudosismo por antecipação, ainda não sabem onde irão comprar o pãozinho do café da manhã ou a costela para o churrasco dos finais de semana.