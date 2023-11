Um acidente entre três veículos deixou duas pessoas feridas no início da noite desta quarta-feira (1º), no km 264 da BR-116, no sentido Capital-interior, em Canoas. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi acionada por volta das 18h para atender a ocorrência que envolveu um caminhão, um Gol e uma Fiorino.