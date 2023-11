Quatro dias após o rompimento de uma adutora na Avenida Sertório, cinco bairros da zona norte de Porto Alegre ainda estão com pontos sem água. A reportagem de GZH voltou a percorrer as regiões nesta sexta-feira (17) e identificou que o problema ainda afeta ruas do Jardim São Pedro, Morro Santana, Passo D'Areia, Parque dos Maias e Vila Ipiranga. Apesar de o serviço ter retornado ao normal no Jardim Leopoldina, Sarandi e Rubem Berta, moradores contaram que a água ainda apresenta cor escura e suja.