Contidas nas esquinas, entalhadas em fachadas ou conservadas na memória das ruas e bairros, centenas de histórias se sobrepõem para registrar – e reafirmar – a identidade cultural de cada cidade. Vai além do legado histórico narrado por etnias ou influências artísticas: trata-se de enxergar a essência de cada elemento da paisagem urbana e revisitar seu propósito para os nossos tempos, para as novas pessoas. Essa é a provocação a ser evidenciada na era da conectividade, quando faz todo o sentido contemplar o fazer arquitetônico sob um novo prisma: o do compartilhamento.