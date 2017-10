Uma viatura da Brigada Militar se envolveu em acidente na esquina da Avenida Ipiranga com a Rua Santana, pouco antes das 9h30min desta sexta-feira (20). Não houve feridos, mas o Instituto-Geral de Perícias (IGP) foi acionado. Para realização do trabalho pericial, foi necessário bloquear o trânsito na Rua Santana. Na Ipiranga, o fluxo segue normalmente.

Quem trafega pela Santana no sentido Centro-bairro, deve ingressar na Ipiranga e usar a Rua São Luiz e a Avenida Princesa Isabel para retornar à Santana. No sentido inverso, as opções são a Rua Professor Freitas e Castro, Avenida João Pessoa e Avenida Ipiranga para voltar à Santana.