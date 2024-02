Os contribuintes da Capital possuem incentivos para não ficarem inadimplentes com suas obrigações junto à Prefeitura de Porto Alegre, a exemplo do desconto no IPTU para os imóveis sem dívidas ou um melhor enquadramento no programa de compliance tributário denominado “Em dia com Porto Alegre”, que pode resultar até mesmo em cashback (devolução) de parte do Imposto Sobre Serviços (ISS) pago.