Michelle defende Bolsonaro de acusação e diz que casal não tem "um dia de paz"

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro afirmou nesta sexta-feira (21) que há perseguições ao marido, o ex-presidente Jair Bolsonaro. A fala se deu durante o primeiro Seminário de Comunicação do Partido Liberal (PL), em Brasília. Ela foi a primeira convidada do segundo dia do evento e subiu ao palco depois do presidente da legenda, Valdemar Costa Neto.