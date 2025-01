Lula diz que COP30 precisa ser forte para que conferências não fiquem desmoralizadas

Ao iniciar a coletiva de imprensa desta quinta-feira (30), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou que a COP30 , a Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, "precisa ser forte". A conferência, que será em novembro em Belém (PA), deve reunir 50 mil pessoas, e havia dúvidas sobre as condições de receber todo o público na capital do Pará

Lula também criticou o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que anunciou intenção de retirar o país do Acordo do Clima de Paris:

— Trump acabou de anunciar a saída do Acordo de Paris, mas os Estados Unidos já não haviam cumprido o Protocolo de Quioto. Ou seja, os países se comprometeram a destinar US$ 100 bilhões por ano para os países em desenvolvimento e até hoje não cumpriram esse compromisso. Agora, a necessidade é de US$ 1,3 trilhão, e tenho certeza de que não irão cumprir. Nosso pessoal, os ambientalistas, reduziram a meta para US$ 300 bilhões, mas, novamente, não acredito que cumpram.