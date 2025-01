Eduardo Paes toma posse e começa quarto mandato como prefeito do Rio de Janeiro

O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (PSD), tomou posse nesta quarta-feira (1º), iniciando seu quarto mandato à frente do Executivo carioca .

Ele é o primeiro político a governar a capital fluminense por quatro períodos . Durante a cerimônia de posse, marcada pelo tom descontraído, brincou com o feito ao assinar o termo:

No discurso, o prefeito fez um balanço do governo anterior e destacou planos para ampliar obras de infraestrutura , criar um programa de saúde voltado para pessoas obesas e investir em segurança.

A cerimônia também oficializou a posse do vice-prefeito Eduardo Cavaliere (PSD), que Paes chamou de "símbolo da continuidade" .

Decretos

Antes da posse, o Diário Oficial do Município publicou 46 decretos assinados por Paes com diretrizes para diferentes áreas da gestão pública.

A iniciativa será coordenada pelo poder executivo em conjunto com a Central de Inteligência, Vigilância e Tecnologia (Civitas).

Guarda Municipal e saúde

Na saúde, um decreto prevê estudos para introduzir a semaglutida, princípio ativo do medicamento Ozempic , no tratamento da obesidade nas Clínicas da Família.Durante a campanha, Paes admitiu ter usado o medicamento e prometeu disponibilizá-lo à população.

Educação e infraestrutura

A expansão do ensino em período integral é outro compromisso. Segundo um dos decretos, um grupo de trabalho vai elaborar um plano para que mais de 70% das matrículas da rede municipal atendam a esse formato.

Também estão previstos estudos para ampliar as vagas em creches e a criação de novos Ginásios Educacionais Tecnológicos (GETs).

Entre os projetos de infraestrutura, estão planos de controle de enchentes em áreas como Acari, Realengo e Jardim Maravilha, além do acompanhamento de obras do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC).