Voo de Sebastião Melo para Brasília é cancelado, e agenda será remarcada  

Melo se queixou do tratamento dado pela companhia aérea devido a remarcação do voo. Jefferson Botega / Agencia RBS

A viagem do prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo, a Brasília foi adiada. O voo previsto para a noite desta segunda-feira (2) foi cancelado e agendas com representantes do governo federal terão de ser remarcadas.

Na rede social X, Melo informou que houve atraso no voo da Gol. Conforme a manifestação, a companhia prestou um "péssimo atendimento, que fará perder agendas previstas para a terça-feira".

Em resposta, por meio de nota enviada a Zero Hora, a Gol informou que "o voo G3 1931 (POA-GRU) teve um atraso de cerca de 38 minutos na noite desta segunda-feira devido a restrições operacionais".

Leia Mais Temporal repete cenas da enchente em Porto Alegre; entenda por que a cidade voltou a alagar após poucas horas de chuva

O voo com destino a Brasília foi reagendado para às 10h30min desta terça-feira (3), com conexão em São Paulo. O prefeito busca agora remarcar as agendas previstas.

Em Brasília, Melo tem reunião marcada com representantes do governo federal para tratar sobre financiamentos internacionais, que totalizam mais de R$ 4 bilhões para projetos de infraestrutura e desenvolvimento social. Entre eles, drenagem e qualificação de espaços públicos no Centro Histórico e 4º Distrito.

Conforme a agenda, na quinta-feira (5), o prefeito deve participar junto com o novo secretário municipal de Educação, Leonardo Pascoal, do encontro organizado pelo Todos Pela Educação.

Leia a íntegra da nota da Gol

"A GOL informa que o voo G3 1931 (POA-GRU) teve um atraso de cerca de 38 minutos na noite desta segunda-feira (02/12) devido a restrições operacionais.

Os Clientes que ficariam sem conexão no aeroporto de Guarulhos (GRU) com destino ao aeroporto de Brasília (BSB) receberam as tratativas de acordo com a resolução 400 da ANAC, com reacomodação nos voos G3 1211 (POA-CGH) e G3 1452 (CGH- BSB) desta terça-feira (03/12).