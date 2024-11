As eleições americanas são o tema do mais novo episódio do podcast Zona Eleitoral. Direto da Pensilvânia, um dos principais estados-pêndulo da votação, Andressa Xavier atualiza informações sobre a disputa entre Kamala Harris e Donald Trump. Rosane de Oliveira, Kelly Matos e Dione Kuhn analisam os fatos e projetam o cenário para os próximos dias.