Suplentes se mobilizam por aumento de vagas na Câmara de Porto Alegre, mas presidente da Casa descarta

Quantidade de cadeiras no Legislativo é definida com base no tamanho da população. Após divulgação do Censo de 2022, houve redução do número de vereadores da Capital, mas novos dados indicam que cidade ganhou moradores de lá para cá

25/10/2024 - 19h30min