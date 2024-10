A Polícia Federal (PF) deflagrou nesta quinta-feira (24), a Operação Ultima Ratio, contra suposta venda de sentenças judiciais no Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJ-MS). Agentes foram às ruas para vasculhar 44 endereços de investigados, incluindo o gabinete de cinco desembargadores da Corte estadual e de um conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Mato Grosso do Sul.