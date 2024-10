Pleito de 2026

Marçal jamais poderia competir com Bolsonaro pela Presidência, diz Valdemar Costa Neto

Presidente do PL comentou pesquisa da Quaest sobre as próximas eleições gerais, que levou em consideração o atual cenário e a inelegibilidade do ex-presidente e apontou que o ex-coach aparece com 18% das intenções de voto, logo atrás de Lula

17/10/2024 - 16h21min Atualizada em 17/10/2024 - 16h49min