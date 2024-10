Em entrevista ao New York Times, Barroso diz que STF "defende vigorosamente a democracia"

O jornal estadunidense The New York Times publicou nesta quinta-feira (17) uma entrevista com o presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Luís Roberto Barroso. Na conversa, conduzida pelo chefe da sucursal brasileira da publicação, Jack Nicas, Barroso foi questionado sobre as críticas de que o STF extrapola seus poderes, podendo representar ameaça à normalidade democrática. O ministro respondeu que a Corte "defende vigorosamente a democracia".