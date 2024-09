Advogados do X dizem a Moraes que representante legal no Brasil será apresentado em breve

"Falha técnica", "consequência inesperada" e "não intencional". Foi assim que o X se defendeu no Supremo Tribunal Federal sobre o acesso a que usuários tiveram à plataforma na quarta-feira (18), após uma atualização no aplicativo. Em petição protocolada no gabinete do ministro Alexandre de Moraes, os advogados constituídos por Elon Musk para representarem a rede social perante o STF frisam que não houve "qualquer intenção" de burlar a decisão que suspendeu o antigo Twitter no Brasil.