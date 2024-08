Volta de quinquênios e gratificações no Judiciário e no MP do RS custa R$ 112 milhões por ano

O pagamento de valores equivalentes a adicionais por tempo de serviço (ATS) a magistrados e membros do Ministério Público do Rio Grande do Sul custa mais de R$ 112 milhões por ano aos cofres públicos. O valor é semelhante aos R$ 115 milhões previstos no orçamento do Estado em 2024 para o enfrentamento a eventos climáticos. Esse é o primeiro balanço do retorno, depois de quase duas décadas, dos benefícios aos contracheques de juízes, desembargadores, promotores e procuradores.