Vídeo em que Celso Amorim abraça Maduro é falso e foi gerado por inteligência artificial

É falso um vídeo publicado pelo deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) que mostra um abraço entre Celso Amorim, assessor-chefe da Assessoria Especial da Presidência da República, e Nicolás Maduro, com imagens distorcidas e uma trilha sonora romântica. As imagens foram desmentidas pelo governo federal e Amorim classificou o vídeo como "totalmente manipulado e falso", ressaltando que não tem relação com sua recente visita à Venezuela. O conteúdo foi feito com ferramentas de inteligência artificial, a partir de uma gravação real de quando Amorim visitou Maduro em março de 2023.