Regime militar Notícia

Lula decide recriar comissão para investigar crimes praticados durante a ditadura

Órgão foi extinto em 2022, no apagar das luzes do governo Bolsonaro, e reinstalação foi uma promessa de campanha do atual presidente; no ano passado, Planalto vetou ato alusivo aos 60 anos do golpe de 1964

03/07/2024 - 21h15min