O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou que não quer ficar "remoendo o passado" e que está mais preocupado com os atos golpistas de 8 de janeiro do ano passado do que com o golpe de 1964, que completa 60 anos em abril com desaparecimentos não resolvidos e militares anistiados. Lula deu as declarações em entrevista à RedeTV!, que foi gravada pela manhã e transmitida na noite de terça-feira (27).