O governo Lula oficializou nesta segunda-feira (26) os detalhes do programa voltado a encontrar destinações para imóveis da União, batizado de Imóveis da Gente. Em cerimônia no Palácio do Planalto, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e a ministra da Gestão, Esther Dweck, assinaram os decretos de criação da política, com a definição de prioridades e a instituição de um Comitê Interministerial que dará os principais comandos do programa.