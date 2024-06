Com o objetivo de angariar demandas da população gaúcha na recuperação das perdas causadas pela enchente, tomou posse nesta quinta-feira (13) o Conselho do Plano Rio Grande. Formado por cerca de 160 representantes de órgãos públicos e setores da sociedade civil, o colegiado irá atuar como órgão auxiliar do governo do Estado na reconstrução de estruturas, solução de gargalos e formulação de políticas sociais.