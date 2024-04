O processo que discute a possibilidade de suspensão de aplicativos de mensagens no Brasil voltou à pauta do Supremo Tribunal Federal (STF) nesta sexta-feira (19). Os ministros decidem se referendam ou não a decisão do ministro Ricardo Lewandowski que, em 2016, restabeleceu o funcionamento do WhatsApp no país. Um despacho de primeiro grau havia ordenado o bloqueio do aplicativo.