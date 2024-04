A votação para ampliar a regra do foro privilegiado de autoridades no Supremo Tribunal Federal (STF) está suspensa após o pedido de vista do presidente da Corte, ministro Luís Roberto Barroso, na tarde desta sexta-feira (29). A votação havia sido iniciada horas antes, quando o ministro Gilmar Mendes, relator da análise, votou para ampliar a regra do foro privilegiado de autoridades no STF. O ministro Cristiano Zanin também foi favorável, declarando acompanhar "integralmente" o voto de Mendes.