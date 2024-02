O plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) condenou mais 15 réus por participação nos atos golpistas de 8 de janeiro de 2023, quando as sedes dos três poderes, em Brasília, foram invadidas e depredadas. Agora, as condenações pelos atos chegam a 86, com penas que variam de três a 17 anos de prisão.