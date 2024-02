O início da reunião entre o governador Eduardo Leite e deputados gaúchos, nesta quarta-feira (24), no Palácio Piratini, foi marcado por reclamações dos convidados em relação à proibição do governo de acesso de parlamentares com celulares. O encontro foi marcado para discutir a atuação das empresas de energia no restabelecimento dos serviços após tempestade da semana passada.